IN BEELD – Première ‘Charlie and the chocolate factory’ met heel wat bekende Vlamingen

We mogen gerust schrijven: West-Vlaanderen boven tijdens de première van ‘Charlie and the chocolate factory’ in de Antwerpse Stadsschouwburg.

Inderdaad, zo tekende Harelbekenaar Floris Devooght samen met Stany Crets voor de regie, zien we Bruggelingen Hans Peter Janssens en Sali Haidara schitteren als respectievelijk Mr. Salt en Violet Beauregarde, maakt Nooni Merchiers uit De Haan deel uit van de Oompa-Loompa’s en speelt de 12-jarige Mauro Degroote uit Deerlijk de rol van zijn leven als de enige echte Charlie Bucket. En daarnaast waren er ook heel wat West-Vlamingen present op de première. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Tom)

Meer info over ‘Charlie & The Chocolate Factory’ en de links naar de ticketreservatie, kan u vinden via http://www.deepbridge.be/