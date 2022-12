IN BEELD – Première ‘Avatar’ lokt Bekende Vlamingen en talrijke genodigden naar Kinepolis in Brussel

Woensdagavond ging ‘Avatar: The Way of Water’ influencer event in première in de Kinepolis in Brussel.

Er waren talrijke bekende Vlamingen aanwezig, waaronder Dimitri Vegas, Anouk Matton, Angeline Flor Pua, David Antoine, Jonathan Thambwe, Sieg De Doncker, William Boeva, Arno Van Impe, Maja Van Honsté… Ook talrijke genodigden van Kinepolis waren present om in première deze film te mogen bewonderen. De film duurt 3 uur 12 minuten. Te lang? Helemaal niet, geen seconden denk je eraan van even op je uurwerk te kijken. De film speelt zich af tien jaar na de gebeurtenissen in het eerste deel. De tortelduifjes genieten van elkaar en van hun vier kinderen op de planeet Pandora. Wanneer echter een oude vijand opduikt, moeten ze noodgedwongen op de vlucht staan en dat is niet zo evident… Goed nieuws voor fans van ‘Avatar’, want in 2024, 2026 en 2028 komen er nog drie uit, de requels zijn nu in de maak. (PADI & Jelle)

‘Avatar: The Way of Water’ is vanaf vandaag (woensdag) te zien in de bioscoop.