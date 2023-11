IN BEELD – Première ‘Achter De Schermen’ van één zee was een schot recht in de roos

Je zal het maar aandurven om van…een toneelstuk dat reeds twee maal werd verfilmd en waarbij die films dan nog eens vijf Oscar-nominaties ontvingen hier in Vlaanderen op de planken zetten. In de hoofdrollen in de films klinkende namen als Anthony Hopkins en Ian McKellen alsook Albert Finney en Tom Courtenay… Regisseur Rikkert Van Dijck herwerkte met succes evenwel ‘The Dresser’ en stak de Londense vertelling in een hedendaagser, Antwerpser verhaal.

één zee producties (productiehuis van Ann De Winne en Frank Aernout) selecteerde hiervoor zorgvuldig de cast uit als volgt: Carry Goossens in de rol van Norman, de persoonlijke assistent en vertrouwenspersoon van Frans Maas, de hoofdrolspeler en directeur van een reizend Shakespeargezelschap die aangesproken wordt als Sir. Naast hen schitteren ook Ann De Winne, Leen Dendievel, Erik Goris en Eve Van Avermaet.

Het gaat over een rondreizend theatergezelschap dat enkel stukken van Shakespeare speelt en dit in de periode van de Tweede Wereldoorlog in Engeland, meerbepaald in Londen. Wanneer de tirannieke Sir, directeur en hoofdrolspeler van het gezelschap, fysiek en geestelijk aan het afglijden is, probeert Norman, de toeverlaat en spil van het gezelschap, er alles aan te doen de boel draaiende te houden. Hij staat tussen zijn meester en de rest van de spelers en probeert menig brandjes te blussen.

Het betreft een kwalitatief zeer hoogstaand stuk. Elke acteur of actrice is echt het personage dat hij of zij voorstelt. Ze sleuren je echt mee in het verhaal. Het is een emotioneel geladen stuk maar het is gelukkig goed doorspekt met wat humor. Het is evenwel allesbehalve een komisch stuk. Petje af dan ook voor onze West-Vlaamse Leen Dendievel, die nog maar eens bewijst met haar glansprestatie als Madge dat ze echt wel van alle markten thuis is. Zo grappig als ze is in een stuk van Het Prethuis of De Sven De Ridder company, zo ernstig en geloofwaardig is ze nu in haar rol van toneelmeesteres in ‘Achter de Schermen’. Voor wie van tragi-komedie houdt is dit een absolute aanrader! (PADI & Christine & foto’s Nico)

Bij ons te zien op vrijdag 26 januari 2024 in CC De Spil in Roeselare – zaterdag 27 januari 2024 in Theaterzaal De Valkaart in Oostkamp – donderdag 8 februari 2024 in Cultuurhuis De Leest in Izegem – donderdag 22 februari 2024 om in CC De Branding in Middelkerke – zaterdag 2 maart 2024 in CC Kruispunt in Diksmuide – vrijdag 22 maart 2024 in CC De Link in Ledegem en op zaterdag 23 maart 2024 – telkens om 20 uur – in CC De Beuk in Kortemark. Info: www.eenzee.be