IN BEELD – Prachtig verjaardagsconcert van ‘Patrick Hamilton & Friends’ in Concertgebouw van Brugge

“Dit is het mooiste verjaardagsconcert dat ik zag én het zal mij nog lang bijblijven. Weinigen kunnen dat overtreffen.” Deze woorden hoorden we van iemand uitspreken nadat het doek was gevallen over het verjaardagsconcert van Patrick Hamilton (60), die talrijke muzikale vrienden had uitgenodigd waarmee hij op het podium stond in Concertgebouw Brugge.

Jackobond, Laura Lynn, Micha Marah, Eveline Cannoot… dit zijn enkele van de muzikale vrienden van Patrick Hamilton die niet op het podium stonden, maar die wél in de zaal zaten en genoten van die prachtige muzikale avond, die werd opgenomen door Proximus Pickx. Het werd een speciaal verjaardagsconcert voor een veelzijdig persoon, die zowel in binnen- als in het buitenland zoveel muzikale vrienden maakte en talrijke sterke composities uit zijn hoed toverde. Op het scherm waren er lofwoorden te zien van artiesten zoals Bart Peeters, Johnny Logan, Ronn Moss, Soulsister, Niels Destadsbader, enz. Udo prees dé man Hamilton die altijd in zijn studio zat. “Ik schrik dat je zelfs vrienden hebt, want je kwam zelden buiten”, grapte hij. Willy Sommers kreeg dan weer direct de zaal recht om mee te zingen met zijn hits. Er stonden maar liefst 21 muzikanten op het podium. Allemaal klinkende namen, inclusief strijkers. En de artiesten die zongen waren Nel Swerts, Petra, Steffie Vertriest, Udo, Ella Luna, Jutta Borms, Mark Masri uit Canada (wat een stem!), Willy Sommers, Raf Van Brussel, Katherine Jenkins met videoverbinding, Marisa, Ingeborg, Garry Hagger, Tom Van Landuyt (die de jarige 60 kussen gaf), Fernando Varela uit Florida (nogmaals, wàt een stem!). Hilde De Baerdemaeker stond in voor de presentatie. Wàt een avond! TOP! De jarige kreeg natuurlijk ook diverse cadeaus. Proficiat Patrick én iedereen die daaraan meewerkte. Een vervolg is méér dan welkom!! (PADI – foto’s Daniël)