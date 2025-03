IN BEELD – Paul Bruna én Marc Dex zongen tijdens matinee in De Kippe in Merkem

De maandelijkse matinees in De Kippe in Merkem blijven het publiek aanspreken. Recent was dat ook het geval met de optredens van Paul Bruna en Marc Dex.

Marc Dex kwam nog nooit naar een matinee in De Kippe in Merkem. De net 82 jaar geworden zanger uit Oud-Turnhout besloot dan toch eens ja te zeggen op de vraag van Paul Bruna om langs te komen naar het verre Merkem. Deze keer kwamen de mensen niet enkel langs voor Paul Bruna, maar ook voor Marc Dex die een klein uurtje mocht zingen in de gezellige locatie van Jan en Katrien. Het is logisch dat Marc ‘Oh Clown’ zong, maar hij bracht ook diverse medleys waardoor het publiek kon meezingen. Deze matinee met Marc Dex was méér dan geslaagd. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Patje)