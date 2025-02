IN BEELD – Paddington en Vlaamse stemmencast schitteren op de première van ‘Paddington in Peru’: “Ik vond het een heerlijke film!”

Woensdag 5 februari komt de nieuwe film ‘Paddington in Peru’ uit in de Belgische bioscopen. En dat viert Manneken Pis mee. Op woensdagvoormiddag gaat de stad Brussel haar bekendste mascotte namelijk een nieuwe outfit schenken naar aanleiding van die release. De première zelf is ook al voorbij en daar kwamen bekende Vlamingen naartoe, waaronder ook Isabelle Van Hecke (Wevelgem) en Julie Colpaert (Izegem).

Isabelle Van Hecke maakt deel uit van de cast, want in de film doet ze de stem van ‘Moeder Overste’: “Het is echt een familiefilm. Het is een film voor jong en oud. Voor de volwassenen zit er o.a. humor en schoonheid in, die kinderen dan niet ontdekken, en andersom ook.” Julie Colpaert was samen met haar zoontje present op de première: “Paddington is echt een top beertje. We vonden het allebei een fantastisch avontuur. We wisten totaal niet wat hij allemaal ging meemaken. We zijn enkele keren wel geschrokken. Het is bij momenten wel een beetje eng. Je vraagt je af hoe hij eruit zal komen, maar je weet wel stiekem dat alles gaat goed komen en gelukkig maar he. Ik vond het een heerlijke film.”

De rode loper in Kinepolis Brussel werd overspoeld door filmische magie en een vleugje marmelade tijdens de feestelijke première van ‘Paddington in Peru’. De charmante beer zelf maakte een hartverwarmende entree en legde zelfs even zijn geliefde marmeladesandwich aan de kant om te poseren voor de pers. Ook de Vlaamse stemmencast straalde naast fans en genodigden. De film neemt het publiek mee op een avontuurlijke reis door Peru, waar Paddington op zoek gaat naar zijn geliefde tante Lucy. Synopsis: In dit nieuwe verhaal trekt Paddington naar Peru om er zijn geliefde tante Lucy te bezoeken, die er in een rusthuis voor gepensioneerde beren verblijft. Samen met de familie Brown gaan ze op zoek naar een mysterie dat hen op een onverwachte reis door het Amazone-regenwoud en naar de hoogste bergtoppen van Peru brengt…(PADI & Sandro)

‘Paddington in Peru’ wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD) en zal vanaf 5 februari 2025 in de Belgische bioscopen te zien zijn.