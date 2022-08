IN BEELD – Opnieuw zakte er veel volk af naar vierde opname ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

“Had ik jou maar nooit ontmoet, want nu weet ik niet hoe ik zonder moet’, lazen we op een bord dat een fan in de lucht stak. Had ze het over de groep BOBBY? Of over Niels Destadsbader? Misschien wel over Stan Van Samang?

Hoe dan ook, het volk was weer talrijk aanwezig tijdens de vierde opname van het vtm-programma ‘Tien-om-te-Zien’ op de Zeedijk in Westende. Duizenden, maar dan ook wel degelijk duizenden mensen waren van de partij om de artiesten aan het werk te zien. De decibels gingen luider toen Niels Destadsbader opkwam en ook Kalush of de winnaars van het Eurovisiesongfestival uit Oekraïne kregen meer dan een hartelijk applaus. Natuurlijk waren ook wij terug van de partij. Geniet van onze fotomap. ‘Tien-om-te-Zien’ zie je iedere zondagavond op natuurlijk vtm. (PADI – foto’s Daniël)