IN BEELD – Opnames MENT TV in Mariakerke voor uitzendingen op zondagvoormiddag 27 november én 4 december

Maandagnamiddag mocht Herbert (Verhaeghe) uit Kuurne terug heel wat gasten ontvangen in de studio’s van MENT TV in Mariakerke bij Gent.

In de gezellige ontvangstruimte keuvelden vele aanwezigen met CEO Marc Hallez, die even goeiedag kwam zeggen. Ook wij waren erbij en zaten op onze vertrouwde stek om interviews af te nemen, waarna in de studio zelf Herbert vragen stelde aan heel wat gasten die op de lijst stonden. Waren van de partij: Geert Vandebon (Koerskalender 2023), Lindsay, DJ Lucky Luc, Ida De Nijs, Freek Vanrooy, Bert Van Renne, Steve Tielens, Amber Verhaert en Lander Letens van ‘Are U Famous’, Edwin Ysebaert, Mieke & Bandit. Geniet van ons foto-overzicht! (PADI – foto’s Daniël)

Deze gasten zijn te zien op MENT TV op zondag 27 november en zondag 4 december, telkens tussen 10 en 12 uur in natuurlijk het programma van Herbert.