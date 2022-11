IN BEELD – Opname van de uitreiking van de Vlaamse Loftrompetten van MENT TV en Vlapo in Vayamundo in Oostende

Voor de negende keer waren MENT TV en Vlapo te gast voor de opnames van de Loftrompetten van de Vlaamse Amusementsmuziek in Vayamundo in Oostende.

Het publiek zat aan tafeltjes om te genieten van deze opnames, inclusief flessen champagne. Heel wat artiesten passeerden de revue en er waren ook heel wat bekende Vlamingen present die als uitreiker één Loftrompet overhandigden. De PADI SHOW-fotograaf Daniël liep de hele namiddag rond in zowel de zaal als backstage om een mooie fotomap samen te stellen. Geniet van al deze foto’s! Ochja, De opname zelf is te zien in de MENT-eindejaarsshow op oudejaarsavond of simultaan via MENT Radio. (PADI – foto’s Daniël)