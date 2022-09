IN BEELD – Openingsfeest in New Etropal in Lauwe was een klassefeest, met optredens van bekende artiesten

Wie erbij was, zal het beamen, maar het openingsfeest in New Etropal in Lauwe was een echt klassefeest, inclusief shuttles die de genodigden naar de vernieuwde zaal brachten.

Xavier Laporte, echtgenote Ann Ryssaert en zoon Igor hebben lang uitgekeken naar dit openingsfeest. Ze hadden ook alles tot in de details voorbereid. Iedereen was het erover eens: het was afgewerkt, het was klasse! De zaal zat bomvol, ook boven. De aanwezigen kregen een heerlijk menu voorgeschoteld. Miss Michelle mocht het showgedeelte aan elkaar praten. Er waren optredens van Jacco Ricardo, Fabrizo, PC Brown en Herbert Verhaeghe. Ook The Stardancers dansten regelmatig mee met de artiesten. En natuurlijk mocht het aanwezige publiek ook genieten op de dansvloer. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)