IN BEELD – Op de ‘zwarte loper’ van De MIA’S in het Antwerpse Sportpaleis

Slaagt Brihang erin om zes nominaties van De MIA’S te verzilveren? En weet Camille één, twee of drie awards te bemachtigen, want in zoveel categorieën is ze genomineerd. Volgens de laatste berichten kon ze niet aanwezig zijn, net zoals Will Tura en Angèle.

Isolde Lasoen kan in de categorie ‘Artwork’ en ‘Muzikant’ scoren. Compact Disk Dummies kan winnen in de categorie ‘Dance’. Ook Will Tura kan in de prijzen vallen in de categorie ‘Vlaams Populair’. In de categorie ‘Producer’ staat Dijf Sanders vermeld, afkomstig uit Brugge. ‘Johannes Is Zijn Naam’ alias Johannes Verschaeve is genomineerd in de categorie ‘Nederlandstalig’. Hij is afkomstig uit Oostende, maar woont nu in Gent. Wie wint, vernemen we wel in de liveshow, maar nu kan je alvast al genieten van de foto’s van de ‘zwarte loper’ waar talrijke bekende artiesten voor onze lens poseerden. (PADI & Marianne -foto’s FODI)