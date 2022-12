IN BEELD – Op de rode loper van ‘Ne geestige Kerst’ van de Sven De Ridder Company

We waren erbij tijdens de première van ‘Ne geestige Kerst’ van de Sven De Ridder Company.

Naast oudgedienden Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Luc Verhoeven zien we ditmaal het debuut van ‘Nachtwacht’-elf Céline Verbeeck bij het gezelschap en ook de terugkeer van de uit Kooigem afkomstige Leen Dendievel. ‘Ne geestige Kerst’ opent met het allerlaatste kerstfeest waarin Eefje (Céline Verbeeck) en Didier (Sven De Ridder) min of meer zorgeloos kerstavond kunnen doorbrengen met buren Virginie (Leen Dendievel) en Fonne (Brik Van Dyck). Ook Eefjes vader Marcel (Luc Verhoeven), die onlangs weduwnaar is geworden, mag uiteraard niet ontbreken op het feestje. Tot het feestgedruis abrupt wordt beëindigd door het plotse overlijden van immobiliënmakelaar Didier… Wil je meer vernemen? Dan moet je zeker eens komen kijken. (PADI – foto’s Tom)

‘Ne geestige Kerst’ loopt nog tot en met zondag 8 januari 2023 in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Voor tickets en info kan je zoals steeds terecht op www.svenderiddercompany.be