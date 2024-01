IN BEELD – Op de rode loper van ‘Gaston & Leo’ in Theater Elckerlyc

Peter Bulckaen, David Cantens, Marleen Merckx, Roel Vanderstukken, Veronique Decock, Juan Gerlo, Ray Verhaeghe, Jan Vandenbosch, Johan Terryn, Leen Dendievel, Danni Heylen, Wim Stevens, Lucas Vandeneynde, Herman Verbruggen, Peter Vandevelde, Danny Verbiest, Walter Baele, Martine Prenen, Andrea Croonenberghs, Marianne Devriese, Merho, Bob De Moor, Ludo Hoogmartens, Mieke Bouve, Camillia Blereau, Bert Cosemans, Nele Goossens, Anke Helsen, Dirk Lavryssen, Jeroen Maes, Marilou Mermans, Luc Verhoeven, Sam Verhoeven, Djinny Beels….

Heel veel bekende Vlamingen waren present op de première van ‘Gaston & Leo’ in Theater Elckerlyc. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Tom)

‘Gaston & Leo – de hommagemusical’ speelt nog tot en met zondag 25 februari in Theater Elckerlyc in Antwerpen en trekt dan op 1, 2 en 3 maart door naar Capitole Gent. Tickets voor deze voorstellingen zijn beschikbaar via http://www.backstage-producties.be/.