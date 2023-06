IN BEELD – Op de rode loper van de hitmusical ‘Rock of Ages’ in Kursaal Oostende

De Belgische première van de hitmusical ‘Rock of Ages’ werd woensdagavond met een oorverdovend applaus en veel lovende woorden afgesloten in Kursaal Oostende.

Voor deze première begon, stonden er talrijke bekende Vlamingen voor de fotowand. Iedereen was het er nadien over eens dat deze hitmusical een topper was. Geniet van onze fotomap. En welke bekende Vlamingen herken je allemaal? (PADI – foto’s Sandro)

‘Rock of Ages’ is nog tot en met 3 juni in Kursaal Oostende. Info en tickets: www.kursaaloostende.be