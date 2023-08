IN BEELD – Ook vierde opname van ‘Tien-om-te-Zien’ werd geconfronteerd met regen

Maandagavond bleef het droog en scheen zelfs een tijdje de zon, maar op dinsdagavond was het weer helemaal anders. Het regende tijdens de algemene repetitie van ‘Tien-om-te-Zien’ aan de rotonde in Westende. Ook tijdens de opname was het slecht weer.

Ondanks het slechte weer bleven de fans van de artiesten toch staan. Er was ook internationaal bezoek. Niemand minder dan Ruslana uit Oekraïne was present. Verder stonden ook op het podium: Willy Sommers, Garry Hagger, Stan Van Samang, Berre, Francisco, Metejoor, Mentissa, Bart Kaëll, Camille, Flemming uit Nederland, Leopold 3, Pommelien Thijs, Lissa Lewis, Superdiesel… Deze uitzending is te zien op vrijdagavond 18 augustus op VTM. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)