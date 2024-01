IN BEELD – Ook in Kursaal Oostende krijgt Jan Smit een staande ovatie én wie weet op 7 december ook in Schiervelde Roeselare?

Kursaal Oostende was uitverkocht voor de show van Jan Smit in een organisatie van Concertevents.

Jan stelde zijn optreden ‘Het Beste Van Jan Smit’ voor. Het werd een overzicht van zijn 27-jarige carrière. Hij zong al zijn grootste hits en bekendste meezingers. Tussendoor kreeg hij regelmatig een staande ovatie en werd er luid meegezongen. Met dezelfde show komt Jan ook nog naar Hasselt en Gent, maar in Oostende had hij groot nieuws, want dit jaar komt hij eveneens nog eens naar Schiervelde in Roeselare. Afspraak op zaterdag 7 december! (PADI – foto’s Daniël)