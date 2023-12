IN BEELD – Ook in de Sint-Jozefkerk in Harelbeke scoorde Christoff met zijn kerstconcert

Voor een praktisch proppensvolle Sint-Jozefkerk in Harelbeke zong zanger Christoff ook de mooiste kerstliederen, bijgestaan door het koor Scalatta. De organisator was Rik Blouwe.

Waar Christoff met zijn kerstconcerten ook al kwam: overal was er heel veel volk en overal genoten de mensen van zijn songs. Deze jaarlijkse traditie zal nog een hele periode behouden blijven, want de vraag naar zijn kerstconcerten blijft maar stijgen. Ook in december 2024 pakt Christoff ongetwijfeld terug uit met heel wat kerstconcerten, waaronder diverse in West-Vlaanderen. (PADI – foto’s Jens)