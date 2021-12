IN BEELD – Ook Guga Baùl en Saartje Vandendriessche zijn te zien in ‘De Dag van de Bloedmaan’

In de Kinepolis in Antwerpen vond de première plaats van ‘De Dag van de Bloedmaan’, de nieuwe film van Nachtwacht.

Ook Guga Baùl (geboren in Oostende) en Saartje Vandendriessche (haar ouders zijn van Roeselare afkomstig) spelen mee in deze film. Guga als de ‘slechterik Bardal’, Saartje als ‘een geest Zavera’. Deze nieuwe film is vanaf woensdag 15 december te zien in alle Vlaamse bioscopen. (PADI – foto’s FODI)