IN BEELD – Ondanks de regen was er toch veel ambiance bij VBRO-opnames in De Kippe in Merkem

Door een heel felle regenbui konden de opnames maar zo’n 30 minuten later van start gaan, omdat alles in openlucht is voorzien.

Het was Maaike Vannes die mocht beginnen, gevolgd door Chris Clark. Er volgden nog talrijke andere artiesten, die je kan terugvinden in onze fotomap. De sfeer zat er goed in en het weer bleef dan de hele namiddag droog. De volgende opname is voorzien op vrijdag 28 juli om 14 uur. (PADI – foto’s Daniël)