IN BEELD – Oktoberfeesten in Wieze, een avond vol leute, plezier, vriendschap én veel bier

De Oktoberfeesten in Wieze zijn weer achter de rug. Twee dagen lang was het een voltreffer. Wij waren erbij op vrijdagavond.

De Oktoberfeesten in Wieze staan ieder jaar in het teken van leute, plezier en vriendschap, maar ook van veel bier. Ondanks de opeenvolgende crisissen laat niemand het aan zijn hart komen en blijven ze de weg vinden naar Wieze. Toen wij er waren, was het eveneens een heel gezellige avond. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)