IN BEELD – Nogmaals een ‘Zalige Zondag’ van Dave in Den Toerist in Meulebeke

David Callebert alias zanger Dave uit Oostkamp had weer het kruim van de Vlaamse artiesten uitgenodigd in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Een heerlijke Breugel-maaltijd werd verzorgd door De Nonkeltjes uit Oostkamp. Daarna mocht Michaël Lanzo in zijn eigen zaak beginnen zingen. Ook Dave, Youston, Kurt Crabbé en Herbert Verhaeghe waren van de partij. Als afsluiter stond Maarten Cox uit het verre Limburg op het podium. Hij deed meer dan zijn best en bracht met vriendin Anke het wondermooie ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Kortom, ’t was een meer dan geslaagde muzikale dag. (PADI – foto’s Daniël)