IN BEELD – ‘Night of the Proms’ in Antwerps Sportpaleis

Amy MacDonald, Kool & The Gang, Axelle Red, Metejoor, Lisa, Nik Kershaw, Yolanda Brown, Bart Peeters, het Antwerps Philharmonic Orchestra, Fine Fleur, de backing vocals Michelle, Rob en Julia, én de Night of the Proms Backbone Band: we zagen ze allemaal optreden en zetten ze op de gevoelige plaat.

Muziek is een taal die iedereen spreekt, die iedereen begrijpt. Die verbindt en vriendschappen onverwoestbaar maakt. Want hoe geweldig is het om met iemand het plezier van muziek te delen. Na drie jaar mocht ‘Night of the Proms’ terug mensen verbinden tijdens een nieuwe editie. Eindelijk! Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s OBI)