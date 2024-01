IN BEELD – Nieuwjaarsshow uitverkocht in loods Willem Hubrecht in Merkem met Herbert, Gio Vano en Danny Diëgo

Filiep en zijn feestcomité glunderden, want de nieuwjaarsshow op zondag 7 januari in de loods Willem Hubrecht in Merkem was uitverkocht.

De aanwezigen werden verwend met koffie en een stuk taart. Herbert uit Kuurne opende de muzikale namiddag, waarna Gio Vano uit Handzame eveneens het publiek muzikaal entertainde. Tijdens de pauze vroeg Filiep de uitbaters van de loods naar voor. Hubrecht en Mariette kregen een fles en bloemen als dankjewel voor hun gastvrijheid. Na de pauze zong Danny Diëgo. Roan Schelstraete stond in voor de techniek. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)