IN BEELD Nieuwjaarsconcert Jan Wuytens met buitenlands gezelschap in Het Witte Paard in Blankenberge

Zondag zat Het Witte Paard in Blankenberge vol met fans van Jan Wuytens, die er zijn nieuwjaarsconcert gaf. De zanger uit Kruiseke bij Wervik mocht zelfs buitenlands gezelschap verwelkomen op zijn podium, namelijk Prof. Curtis E. Johnson uit Amerika die op de sax speelde.

Jan werd live begeleid door The Sonny Boys, jarenlang eveneens het vaste orkest van Het Witte Paard. Hij verwelkomde ook gasten, namelijk Lissa Lewis, Tri Voci én Jacky Lafon. Dit jaar worden het ook drukke tijden voor de West-Vlaamse zanger met tal van optredens, in het voorjaar een tournee met o.a. Jacky Lafon, in mei een fanreis naar Rome met daar optredens, in de zomermaanden terug shows van Jacky Lafon in Het Witte Paard, enz. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)