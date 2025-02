IN BEELD – Nieuwe Plop-show ‘Samen kamperen’ ging in première in CC Asse, maar komt ook naar Waregem én Blankenberge

In CC Asse was er de première van de nieuwe Plop-show ‘Samen kamperen’ in aanwezigheid van enkele bekende Vlamingen. Kabouter Plop organiseert inderdaad een gezellig kampeerfeest in de tuin van zijn paddenstoeltje. Niet enkel voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen is deze nieuwe Plop-show tof om naar te kijken. De West-Vlaamse jeugd heeft geluk, want Kabouter Plop komt met zijn gevolg ook naar onze provincie, namelijk op dinsdag 4 maart naar CC De Schakel in Waregem (10.30, 13.30 en 16 uur) en op woensdag 5 maart in CC Blankenberge (13.30 en 16 uur).

Walter De Donder, die sinds 1997 met hart en ziel in de huid van Kabouter Plop kruipt, schreef dit keer ook het scenario van de show. “Toen ik zoveel jaar geleden voor het eerst Kabouter Plop speelde, hadden we nooit kunnen vermoeden dat dit avontuur zo’n succes zou worden. Maar telkens opnieuw zien we nieuwe generaties Ploppertjes met een brede glimlach genieten en dat is hartverwarmend.”

De Plop show brengt kinderen, ouders én grootouders samen voor een onvergetelijke namiddag. Met een mix van herkenbare hits, vrolijke decors en grappige momenten weet deze voorstelling jong en oud te betoveren. In deze Plop show organiseert Kabouter Plop een kampeerfeest voor zijn beste vrienden Kwebbel, Klus en Smal. In de tuin van Plop ’s melkherberg zetten ze hun tenten op voor een gezellige nacht onder de sterren. Maar als Klus besluit om zijn vrienden midden in de nacht de stuipen op het lijf te jagen loopt alles in het honderd. Zullen de andere kabouters erin slagen om Klus een koekje van eigen deeg te geven? (Tekst en foto’s PADI)

‘Samen kamperen’ mét Plop en zijn vrienden toert doorheen Vlaanderen én komt ook naar Waregem en Blankenberge. Alle data, info en tickets: Plop Show Samen kamperen