IN BEELD – Niet vergeten: nog tot en met zondag 18 september kan je gaan kijken naar ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard

Je bent het toch niet vergeten: tot en met zondag 18 september kan je wel degelijk nog gaan kijken naar ‘Jubilee aan Zee’ van Jacky Lafon nav. haar 55-jarig jubileum in Het Witte Paard in Blankenberge.

De ticketverkoop blijft lopen als een trein, maar toch willen we échte fans van de revue nog even eraan herinneren dat september in aantocht is en dat het dus belangrijk is dat indien je interesse hebt je best nu boekt, want de tijd dringt. Geniet niet enkel van Jacky Lafon, maar ook van Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck, Frank Van Erum, een showballet en special act. Je kan die show iedere vrijdag, zaterdag en zondag zien, telkens vanaf 14.30 uur. Prijs: 39 of 29 euro. Vooraf is een showdiner mogelijk vanaf 12 uur in Restaurant Cavallo Bianco, Vissersstraat 59 in Blankenberge. Start om 12 uur. Prijs: 42 euro, zonder drank. Maak er een leuke dag van. (PADI – foto’s Daniël)

Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be