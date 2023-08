IN BEELD – Niet enkel Niels Destadsbader, maar ook Bram & Lennert veroverden vele harten in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Dinsdag 15 augustus, 20.02 uur: Bram & Lennert begonnen met het voorprogramma van Niels Destadsbader in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. “Dit is ons tiende voorprogramma van Niels. En goed nieuws: Niels komt naar Middelkerke en de zomer start”, lacht Bram.

Het duo zong bekende songs, zoals ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’, ‘Noodgeval’, ‘Ik Ben Zo Eenzaam Zonder Jou’, ‘Viva De Romeo’, ‘Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht’, enz. Het publiek zong enthousiast mee. Om 20.46 verlieten ze het podium. De pauze was heel kort, want exact om 21 uur begon Niels eraan met ‘Gloria’. “Vanavond mag iedereen zichzelf zijn”, zei Niels tegen het publiek en natuurlijk volgde er een passende song. Ze brachten ook ‘Niet Vandaag’ dat volgens Niels het mooiste liedje is dat Miguel en hij bij Qmusic brachten. Ook ‘Sarah’, ‘Annelies’, ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Hey Pa’, enz. stonden op de setlist. “Mijn pa is hier ook en hij betaalde niet voor zijn kaartje. Ook mijn ma is hier en ook zij betaalde niet. Nu zal mijn pa tegen mijn pa zeggen: verdorie, we zouden eens moeten uitrekenen wat we al allemaal voor hem deden”, lacht Niels. ‘Onderweg’ is de song die ontstond nav. de tienjarige samenwerking tussen Niels en Miguel. “We gaan nu een liedje zingen dat je niet kent, maar je kan het leren kennen”, lacht Niels. De titel? We denken ‘Dansen In Het Donker’, want meer uitleg over de titel gaf hij niet. Daarna volgden heel bekende songs van hem. Tussenin wilde hij drummer Thomas uit Wetteren nog koppelen aan bezoekster Sarah uit Staden. Ook Kenny B. was van de partij, die ‘Parijs’ bracht en samen zongen ze het Zomerhit-nummer ‘Liefs Voor Later’. Niels trok ook door de zaal, kreeg bloemen en stak één van die bloemen achter zijn oor toen hij een liedje song. Er volgden nog straffe songs, zoals ‘Ga Je Met Me Mee’, ‘Zestien Jaar’, ‘Nooit Alleen’. En dan was het voorbij of toch niet. “Awel, we doen er nog drie bij”, riep Niels, waarna iedereen meezong met ‘Speeltijd’, ‘Verover Mij’ en ‘De Wereld Draait Voor Jou’. Het was 22.50 toen Niels en zijn band het podium verlieten. (PADI – foto’s Jens)