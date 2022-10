IN BEELD – Niels Destadsbader stopte eerder met optreden in BMCC in Brugge en komt vanavond ook niet naar Wieze

Vrijdagavond stond Niels Destadsbader in een organisatie van Concertevents in BMCC in Brugge. Er waren zo’n 1.700 mensen aanwezig, die in het voorprogramma genoten van ’t optreden van Bram & Lennert. Daarna was het aan Niels, maar ’t werd een kort optreden.

Zoals weal een half uur na zijn afscheid van het BMCC-podium in de PADI SHOW neerschreven, moest Niels noodgedwongen eerder stoppen wegens stemproblemen. Vooraf was hij al niet zo goed, maar hij besloot toch langs te komen. “Het is de eerste keer in al die jaren dat ik jullie moet ontgoochelen”, zei de zanger op het podium. Het publiek begreep het en tijdens zijn allerlaatste liedje ‘Verover Mij’ kreeg een emotionele Niels de hulp van zijn talrijke fans. Niels beloofde dat iedereen vanuit de organisatie een mail zal krijgen om in 2023 eens gratis naar ‘Niels & Wiels’ te komen kijken. Daarna viel – eerder dan verwacht – het doek over zijn optreden. Deze avond zal Niels ook niet aanwezig zijn voor een optreden in de Oktoberhallen in Wieze. (PADI – foto’s Daniël)