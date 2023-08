IN BEELD – Niels Destadsbader hield woord en bracht vier vrienden mee naar Buikrock in Deerlijk

Zaterdagavond was het groot feest op Buikrock in Deerlijk, want o.a. Niels Destadsbader was erbij en zorgde voor terug een méér dan geslaagd optreden.

De zanger uit Deerlijk had beloofd dat hij iets ‘speciaals’ ging doen en dat hij ‘friends’ zou meebrengen. Niels hield woord, want hij stond niet alleen op het podium. Ook Aaron Blommaert, Kenny B., Rik Verheye en James Cook waren van de partij. Ook Natalia kwam even op het podium. En Kenny B. droeg een speciaal t-shirt met het opschrift ‘I Love Deerlijk’. Zalig toch! Voor het publiek een leuke verrassing, voor Buikrock enkele extra artiesten. (PADI – foto’s Jens)