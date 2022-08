IN BEELD – Natalia sloot reeks concerten in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke vol power af

Wàt een feest! Wàt een power! Wàt een klasse! Inderdaad, Natalia deed het weer! Vorig jaar was ze de allereerste die optrad in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Dit jaar mocht ze op vrijdagavond de reeks concerten afsluiten én het publiek had er maar één woord voor: ADEMBENEMEND!

20.18 uur: haar optreden begon. We hoorden wat zachte muziek en plots: felle belichting, een knal! Velen van de honderden aanwezigen schrokken op, maar Natalia was daar! En vanaf dan volgde een muzikaal feest, met o.a. de songs ‘Smoking Gun’, ‘On The Radio’, ‘Shelter’, ‘You’ Ve Got A Friend’, ‘Glamorous’, ‘Risin’… Na de pauze volgden o.a. ‘Somebody To Love’, ‘In My Blood’, ‘Hopelessly Devoted’, ‘I Want You Back’, ‘Apotheoseo’, ‘Fligt’… Het was prachtig. PSE Belgium kon op geen mooiere manier hun concertenreeks 2022 aan de kust afsluiten. (PADI – foto’s Daniël)