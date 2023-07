IN BEELD – Nadia Deruyter uit Oostnieuwkerke heeft het syndroom van Down én vierde haar 70ste verjaardag in Dadizele

Zondag vierde Nadia Deruyter haar 70ste verjaardag in feestzaal d’Hoeve in Dadizele. Nadia heeft het syndroom van Down. Ze woont al méér dan 40 jaar in één van de leefgroepen van het centrum voor personen met een beperking Kerckstede in Oostnieuwkerke. Ze is al bijna 25 jaar goed bevriend met onze PADI SHOW-medewerkster Paulette Wydoodt uit Menen. Een verjaardagsfeest in stijl mocht dan ook niet ontbreken.

In april 1999 – tijdens het verjaardagsfeest van Anita Broeck – ontmoette Paulette de eerste keer Nadia. Sophie, één van de begeleidster, vertelde dat ze maar weinig bezoek kreeg. Na overleg met haar man ging Paulette naar Kerkstede in Oostnieuwkerke om Nadia beter te leren kennen. In mei van hetzelfde jaar kwam ze al een eerste keer op bezoek bij Paulette. Daarna volgden weekends en lange vakanties. Nadia maakt nog altijd deel uit van het gezin. Van een eerder gesloten persoon bloeide ze open tot een super lieve vrouw, die graag lacht, plezier maakt, zingt en danst. Iedereen is zo blij met haar levensvreugde in ons leven. Samen met Paulette maakte ze vele reizen naar Tenerife, naar een appartement aan zee, naar Lourdes en Fatima. Nu geniet ze nog altijd van uitstapjes naar optredens en in het bijzonder van haar idool Jan Wuytens. Nadia werd gevierd in het bijzijn van een 80-tal vrienden en een delegatie van Kerckstede. Natuurlijk waren er ook enkele artiesten present, die zorgden voor muzikaal vertier. (PADI – foto’s Paulette)