IN BEELD – ‘Muzikaal vuurwerk’ in De Spil in Roeselare door komst zanger Christoff

Christoff staat dit jaar exact 30 jaar op de planken. De held van het Vlaamse lied scoorde in de voorbije jaren heel wat hits. Hij groeide uit tot een vaste waarde op ieder evenement. Ook Concertevents legde Christoff vast voor een optreden in De Spil in Roeselare.

Iedere dag probeert Christoff zichzelf heruit te vinden om zijn fans een onvergetelijk moment te bezorgen, zoals ook nu tijdens deze spectaculaire tour. Het was niet Camille met ‘Vuurwerk’ die op het podium stond, maar het was wél Christoff mét ‘’muzikaal vuurwerk’ die present was in De Spil in Roeselare. Hij zong zijn klassiekers, maar ook zijn recentste songs. Voor de talrijke aanwezige fans was dit optreden een uitbundig feestje. (PADI – foto’s Jens)