IN BEELD – Muzikaal feest met Herbert, Nico Debuck en Danny Diëgo

In de Loods Willem Hubrecht in Merkem had er een show- en dansnamiddag plaats.

Herbert mocht openen en velen stonden al direct op de dansvloer. En wat een polonaise. Nico Debuck was artiest nummer twee. De lieveling van velen Danny Diëgo was terug in topvorm. De aanwezigen kregen een ijsje. Het feestcomité gebruikt de winst voor een goed doel, zoals optredens financieren in het rusthuis. (Patrick D. – foto’s Paulette)