IN BEELD – Muzikaal feest met Bram & Lennert, én Niels Destadsbader in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

“We gaan jullie opwarmen voor Niels, maar het is hier wel al warm genoeg”, lacht het duo Bram & Lennert, die wel degelijk een heel warme opwarming deden vooraleer Niels Destadsbader op het podium verscheen. Bram & Lennert zijn twee topartiesten, die ieder genre aankunnen. Van een song van K3 tot een liedje van Metejoor of zelfs Tomorrowland. Kortom, een sterk muzikaal duo. Ze zullen het nog heeeeeeel ver brengen in ons muziekland.

Toen Niels Destadsbader begon, was het publiek dus al serieus opgewarmd en kon dat optreden zeker niet meer mislukken. “Jullie hebben allemaal een stoeltje gekocht, maar jullie gaan er niet lang op zitten”, beloofde Niels aan het publiek en hij hield woord, want na nog maar enkele liedjes stond het publiek al recht en deed iedereen uitbundig mee. Niels vertelde ook over hun optreden op het Nationaal Feest in Brussel én dit voor 40.000 mensen. “Daar hebben we iets heel bijzonder meegemaakt: de koning van de piano Miguel Wiels ontmoette daar de échte koning van ons land. En wat hadden wij daar zo’n succes. Miguel zei dat we nooit meer zo’n sfeer zouden evenaren. Hij was vergeten dat we nog naar Middelkerke moesten komen zingen’, lacht Niels, die even later zei: “Ik heb lang getwijfeld of we het zouden vertellen. Het zal binnenkomen als een bom. We spelen straks een liedje dat niemand kent, dat je zelfs niet kan meezingen, want we brengen dit liedje voor de allereerste keer voor een publiek in Middelkerke. We zijn hier samen om elkaar te leren kennen en onze nieuwe liedjes kan je dus hier ook leren kennen. Ik vraag om toch even mee te zingen. Links en rechts, mag ik jullie horen: Oho Oho..”, waarna Niels begon met de nieuwe song ‘Gordijnen’. De zanger zong in totaal 22 nummers, waaronder natuurlijk ook al z’n grote hits ‘Ik Ben Van Stroate’, ‘Skwon Meiske’, ‘Verover Mij’, enz. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jens)