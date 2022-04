IN BEELD – Milow zorgde voor vonken én vuur in het Concertgebouw van Brugge

Twee jaar geleden moest Milow al present zijn met zijn ‘Unplugged Tour’ in het Concertgebouw van Brugge, maar door corona werd het uitgesteld. Op vrijdagavond stond hij er wél en dit voor een praktisch vol Concertgebouw. Dit concert werd gehouden in samenwerking met Lions Oostkamp.

Nog tot eind april keert Milow – vijftien jaar na de release van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’ – terug naar zijn muzikale roots met een intieme akoestische tour. Zijn laatste album ‘Lean Into Me’ luidde de terugkeer in naar de singer-songwriter sound van zijn beginperiode. Met al zes cd’s op zijn palmares – het zevende album komt uit rond 20 mei – en songs die in het collectief geheugen gegrift staan, blijft Milow de harten veroveren met zijn warme stem en gouden gevoel voor melodie en harmonie. Milow stond niet alleen op het podium. Hij was vergezeld van zijn trouwe muzikale luitenanten én dit al sinds 2007, namelijk zanger-gitarist Tom Vanstiphout en zangeres Nina Babet. Ook een muzikant uit Denemarken die Milow leerde kennen in Brussel maar die nu in Parijs woont was van de partij. De zanger begon – samen met Tom en Nina – tussen het publiek voor twee akoestische songs. Daarna trokken ze naar het podium voor nog meer Milow-songs, die het publiek enorm wist te waarderen. De aanwezigen stonden vaak recht, bleven maar applaudisseren. Toen Milow zei: “We naderen het einde van het concert’ riep de zaal luid: ‘Ohhhhhh’. Milow: “Dat heb ik echt gemist. Allez, laten we het nog eens doen.” Daarna weerklonk nog luider ‘Ohhhhh’. Na nog één bisnummer en nog één bisnummer nam hij, samen met zijn muzikanten, afscheid van het publiek. Voor Milow was het ongetwijfeld een speciaal optreden, want zijn moeder was afgereisd van Leuven om haar zoon in het Concertgebouw van Brugge te zien optreden. Backstage zagen we hoe een trotse mama babbelde met haar zoon. (PADI – foto’s Obi)