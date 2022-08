IN BEELD – Michael Lanzo stelde nieuwe cd ‘Een Zomer Vol Amore’ voor in Den Toerist in Meulebeke

Michael Lanzo uit Kachtem moest geen verre verplaatsing ondernemen om zijn nieuw album voor te stellen, want hij koos voor de locatie Het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke of de zaak die hij al zo’n vijf jaar runt, samen met zijn partner en naaste familie.

Naar de albumvoorstelling ‘Een Zomer Vol Amore’ mocht Michael heel wat bekende Vlamingen verwelkomen, waaronder Frank Galan, John Terra, Lissa Lewis, PC Brown, De Melando’s, Herbert Verhaeghe, De Jongens, Laura Lynn, Louis Flion, enz. Na een korte warme verwelkoming door Kris Van Hoof van VDM Produkties zong Michael zes van zijn nieuwe songs van zijn album, waaronder ook het wondermooie en alombekende ‘Kom Nu’ van Helmut Lotti. Op zijn cd staan er dertien songs.

De Jongens te gast bij Michael Lanzo. © PADI/Daniël

Het album is te verkrijgen in de platenwinkel of via de grote streamingplatforms. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)