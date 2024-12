IN BEELD – Michael Lanzo gaf, samen met zijn muzikale vrienden, een betoverend kerstconcert in de Heilig Hartkerk in Izegem

Het jaarlijks kerstconcert van Michael Lanzo was een succes. In een bomvolle Heilig Hartkerk in Izegem werden de mensen heel warm ontvangen in een feestelijke sfeer, waarvoor het vaste Lanzo-team had gezorgd.

Michael Lanzo, die een stem heeft als een klok, gaf alle aanwezigen waarvoor ze waren gekomen. Hij zong tal van prachtige liedjes die zowel met kerst als met de sfeer van de maand december te maken hadden. Hij deed dit met de muzikale begeleiding van muzikant Alain Verresen en de twee backings Danielle en Chelsey. Dankzij hen kwamen ook de gastartiesten Fabrizio, Bandit, Sandra en Bianca volledig tot hun recht. Als klap op de vuurpijl was er dan in het tweede deel Tri Voci, het klassieke trio waar Michael Lanzo, samen met Jan Wuytens en Sven De Gendt, deel van uitmaakt en waarop we in Vlaanderen toch wel heel trots mogen zijn. Ook op 13 december 2025 brengt Michael Lanzo een kerstconcert. Fans van Michael mogen die data al vastzetten in hun agenda. (PADI – foto’s Paulette)