IN BEELD – Metejoor in De Spil in Roeselare

De Spil in Roeselare was uitverkocht voor het concert van Metejoor, samen met zijn sterke band én lieve zus Lisa.

Metejoor zong anderhalf uur en vertelde tussenin ook honderduit over zijn muziek, over hoe sommige liedjes tot stand kwamen en over zijn toekomst of z’n concerten van 3 en 4 november 2023 in het Antwerpse Sportpaleis. Tussenin slenterde Metejoor even tussen het publiek of maakte hij een jonge meid in de zaal blij door haar uit te nodigen op het podium om een selfie te nemen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)

Volgende afspraak: vrijdagavond 25 november, Concertgebouw in Brugge. Ook uitverkocht!