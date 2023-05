IN BEELD – Met haar theaterconcert ‘Miss You Most’ veroverde Dana Winner alle harten in Concertgebouw Brugge, inclusief die van Yllana Weyns uit Blankenberge

Dana Winner kwam naar Brugge met haar nieuwste show ‘Miss You Most’. Het lied ‘Westenwind’ zong ze samen met Yllana Weyns uit Blankenberge.

Het werd een heel intieme show waarin ze haar nieuwste liedjes afwisselde met haar grootste hits. Voor de pauze kreeg ze al onverwacht een staande ovatie. In het tweede deel mocht de twaalfjarige Yllana Weyns uit Blankenberge uit het publiek samen met Dana ‘Westenwind’ zingen. Sinds haar zeven jaar is Yllana al een grote fan van Dana. Het was niet de eerste keer dat ze samen een duet brachten. Ooit nam Yllana deel aan de wedstrijd van Dana ‘De jongste stem van Vlaanderen’. Toen won ze niet, maar als trouwe fans bleef ze wel naar haar concerten komen. Yllana is de dochter van Sarah Weyns. Op het einde van haar concert kreeg Dana voor de tweede keer die avond een staande ovatie. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)