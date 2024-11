IN BEELD – MENTpop-eindejaarsshow werd opgenomen in Vayamundo in Oostende met ruim 25 artiesten, een tof publiek én uitreiking Loftrompetten

Met wat gingen Lissa Lewis, Christoff, Laura Lynn & Dean, De Jongens, Lars Verstraete, Slongs & Yannick Bovy, Garry Hagger én Bart Herman allemaal naar huis? Jawel, met een zilveren Loftrompet, gemaakt door kunstenares Kathleen Claerhout uit Ingelmunster, die Art Gallery Koetshuis in Brugge uitbaat.

Het ging er heel gezellig aan toe in de backstage, maar ook op het podium van MENT in Vayamundo in Oostende, al meerdere jaren de vaste opnameplaats voor de eindejaarsshow van MENT. De opnames begonnen op zondag even na 15 uur en alles verliep perfect, zodat men al na enkele uren kon afsluiten. Adieu 2024, wélkom 2025. Nouja, op het podium mocht iedereen al aftellen, want ’t was inderdaad de MENTpop-eindejaarsshow die werd opgenomen. De champagne vloeide rijkelijk, de sfeer was uitgelaten. Welke artiesten er allemaal waren? Wij vertoefden backstage tussen de artiesten en namen ook foto’s achteraan in de zaal, richting podium. Geniet van de fotomap van onze fotograaf Hilde en dan bemerk je zelf wie er allemaal present was. (PADI – foto’s Hilde)

De MENTpop-eindejaarsshow wordt uitgezonden op 31 december tussen 21 uur en even na middernacht op de zender MENTpop. MENT55 zal op Telenet en Orange aanpikken op het laatste uur van de show.