IN BEELD – MENT TV verwelkomt honderden muziekfanaten én tientallen artiesten op Grote Markt in Diksmuide

Maandagavond 4 juli vonden de opnames plaats – na drie jaar afwezigheid – van MENT TV op het podium op de Grote Markt in Diksmuide.

Niet enkel de zon was van de partij, maar ook het publiek was talrijk aanwezig. Het was dan ook hét ideale weer om te genieten van muziek van o.a. Jérémie Vrielynck, Margriet Hermans, Get Ready, Laura Lynn, Michael Lanzo, Die Schnappers, Christoff, Ida De Nijs, Loredana, Luc Steeno, John Terra, Salim Seghers, Steve Tielens, enz. Eén iemand kwam van heel ver, namelijk René Karst, die maar liefst 400 km bolde vanuit het Nederlandse Groningen naar Diksmuide. Omdat het mogelijk was dat Nederland op maandag door boze boeren was geblokkeerd, was René al één dag eerder uit Nederland vertrokken om even buiten Antwerpen te overnachten en dan naar Diksmuide te rijden. René mocht drie keren op het podium plaatsnemen: één keer met Johan Veugelers voor de single ‘Koffie Koffie’, één keer alleen om z’n nieuwe single ‘Dat interesseert me echt geen ene reet’ te zingen én ook één keer als afsluiter met zijn hit ‘Adje voor de sfeer’. Komende zaterdag kan je vanaf 20 uur al de opname zien op MENT TV. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)