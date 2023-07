IN BEELD – Méér dan 6.000 muziekfanaten genoten ook op dinsdagavond van ‘Tien-om-te-Zien’-opname aan de rotonde in Westende

Het muzikale feest van VTM blijft maar duren. Ook op de tweede dag van de opnames waren er duizenden mensen present om mee te zingen en vooral om een glimp van hun idolen op te vangen.

We informeerden en we vernamen dat er méér dan 6.000 mensen aanwezig waren. Positief op dinsdagavond was dat het minder fris was dan op maandagavond. Er waren eveneens heel wat bekende Vlamingen (en één Nederlander) present. Van Francisco tot Danny Fabry, van Isabelle A. tot Bart Kaëll, van de Nederlandse artiest Jaap Reesema tot Metejoor, van Willy William tot Niels Destadsbader & Kenny B., van Camille tot Pommelien Thijs, enz. Kortom, ook op dinsdagavond was het één groot muziekfeest aan de rotonde in Westende. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)

De opname van dinsdagavond 25 juli wordt uitgezonden op vrijdagavond 4 augustus op VTM.