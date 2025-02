IN BEELD – Matineeshow met Chris Capoen, Jan Wuytens en Lissa Lewis in Landhuis De Kleine Prins in Wervik

Landhuis De Kleine Prins in Wervik staat bekend om zijn gezellige, sfeervolle en muzikaal hoogstaande muziekshows. “De lat ligt hoog maar zo hoort het”, vertelt gastheer en eigenaar Jan Wuytens. “We werken uitsluitend met talentvolle collega’s en dat maakt van De Kleine Prins een muziektempel om U tegen te zeggen.”

De gastartieste van februari was Lissa Lewis. “We kennen elkaar uiteraard al verschillende jaren. We waren dan ook blij dat we haar, ondanks haar drukke agenda konden strikken. Niet alleen dansbare meezingers, maar ook gevoelige, emotionele nummers passeerden de revue. Het rode, sfeervolle theatergordijn van onze Kleine Prins kwam maar al te goed tot zijn recht wanneer Lissa met passende outfit ten tonele verscheen. Onder het mom: ‘het oog wil ook wat’ ging de namiddag verder. Met tussenin heerlijke, verse pannenkoeken, kon de dag niet meer stuk. Op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 maart is Bandit er te gast. (PADI – foto’s Paulette)

Tickets: www.janwuytensmusic.be – 0474 88 43 31