IN BEELD – Mama’s Jasje knalt in zaal Owla in Brugge

Vrijdagavond was het terug volle bak in zaal Owla in Brugge, de vroegere Heilige Familiekerk.

Guy Neve uit Alken mocht de muzikale avond openen. Met songs zoals ‘New York’ bracht hij direct de sfeer erin. Daarna zong Leah Bien. Het publiek was dan al goed opgewarmd om Mama’s Jasje te verwelkomen. Stipt om 21 uur begon Peter Vanlaet met zijn gezelschap aan zijn show. Met zijn jaren ervaring en zijn bekende songs had hij niet de minste moeite om de zaal te laten ontploffen. Na een korte pauze vervolgde hij zijn optreden. De vele fans zongen luidkeels mee. De show duurde ruim twee uren. Het publiek keerde meer dan tevreden naar huis terug. Kortom, ’t was terug een meer dan geslaagde muzikale avond in zaal Owla in Brugge. De volgende afspraak is zaterdag 25 juni om 19 uur in dezelfde zaal met optredens van Boef en Ashafarr. Tickets: 40 euro, VIP-tickets 64 euro. Reservatie: www.uilenspiegelevents.be/events. (PADI – foto’s Daniël)