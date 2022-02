IN BEELD – Mama’s Jasje in CC De Steiger in Menen, én op 8 april in De Spil in Roeselare

Mama’s Jasje alias Peter Vanlaet en zijn groep brachten een optreden van maar liefst 84 minuten in CC De Steiger in Menen.

De joviale artiest begon met de song ‘Utopia’, gevolgd door ‘Regenboog’, ‘Een nacht alleen’, ‘Magie’, ‘Omdat het beter is’, ‘Ik wil niet meer opnieuw’, ‘Lief’, ‘Zo ver weg’, ‘Nathalie’, ‘Laat je hart slaan’, ‘Als de dag van toen’, ‘Doe het licht maar uit’, ‘Aan en uit’. Als bisnummers hoorde het publiek ‘Het is over’ en ‘Teken van leven’. Op het einde stond het publiek recht, want Peter gaf (alweer) een meer dan geslaagd optreden in een organisatie van PMLE, die er ook maar niet genoeg van krijgen en Peter Vanlaet met zijn groep terug op de affiche zetten op vrijdag 8 april in De Spil in Roeselare. Tickets en info via de website van PMLE. (PADI – foto’s Daniël)