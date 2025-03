IN BEELD – Lentezonnetje buiten zorgde binnen voor veel ambiance tijdens shownamiddag in Bourgondisch Schild in Diksmuide

Wat een lentezonnetje allemaal doet! Die eerste zonnestralen zorgden ervoor dat de mensen happy erbij liepen. En inderdaad, op maandag was de zon van de partij en het zonlicht binnen zorgde ervoor dat het publiek heel enthousiast reageerde op de aanwezigheid van de artiesten. Kortom, ’t was leuk vertoeven tijdens de shownamiddag in Bourgondisch Schild in Diksmuide.

De muzikale namiddag werd gestart door Chris Capoen uit Vleteren, die het publiek met zijn accordeon al in de juiste sfeer bracht. Nummer twee was Dave Calbo uit Oostkamp, die over een grote fanbase beschikt en die zowel eigen nummers als covers bracht. Net voor de pauze trad Paul Bruna op. Wat een sfeer, wat een gezelligheid, wat een ambiance. Paul uit Middelkerke bleef niet stilstaan, maar liep doorheen de ruime zaal om het publiek niet enkel muzikaal te laten meezingen, maar ook om de mensen te laten genieten. Hij gaf een knuffel aan een vrouwelijke aanwezige, een schouderklopje aan iemand anders, enz. Na de pannenkoeken met koffie trad Johan Kalifa uit Brasschaat op. Voor sommigen misschien nog een onbekende artiest, maar de gewezen Buurtpolitie-acteur heeft een stem als een klok. Hij kreeg dan ook een staande ovatie toen hij zijn versie van ‘Hoop Doet Leven’ bracht. Ook ‘Vlaanderen’, ‘Door De Wind’, ‘Zij Gelooft In Mij’, Candyman’, ‘New York’, ‘My Way’, ‘Desiré’, .. waren songs die hij prachtig bracht. Als afsluiter zong hij ‘We Zullen Doorgaan’ van… Ramses Shaffy. Prachtig! Het was rond 17 uur toen Johan afscheid nam van het publiek en de talrijke aanwezigen de zaal verlieten. En de uitbaters Nathan en Julie die straalden, want alle aanwezigen beleefden een mooie muzikale dag. (PADI – foto’s Patje)

Maandag 7 april in dezelfde zaal optredens van Paul Bruna, Chris Capoen en Andrei Lugovski. Mogelijkheid om vooraf te eten. Toegang: 20 euro, inclusief gratis gebak en koffie. Reservatie via 0471 58 17 24 – 0496 36 90 74 – mail@paulbruna.be