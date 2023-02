IN BEELD – Laura Lynn – ‘een dame uit onze achtertuin’ – zingt voor proppensvolle Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Voor het tweede jaar op rij stond Laura Lynn op de affiche van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Eerst was er een diner, daarna trad Laura Lynn op.

Hilde Donck, zaakvoerster van Brasserie Rhodesgoed, zei: “En voor wie zijn we hier? Voor ‘een dame uit onze achtertuin’, ze speelt een thuismatch want ze woont zo dichtbij. Hier is Laura Lynn.” De zangeres begon met haar song ‘Je Hebt Me 1000 Maal Belogen’, waarna ze zei: “Alles goed hier? Ik ben met mijne vélo gekomen. Euh, in feite met mijne tandem, want mijn vriend is ook mee”, lacht de zangeres, die daarna enkele rustige songs zong en nadien erin vloog met haar bekende ambiancehits, inclusief de polonaise. Plots zei ze: “Vorig jaar had ik een probleem met m’n kleedje, nu precies met m’n topje. We zouden volgend jaar allemaal beter in pyjama afkomen zeker? Wat zeg je? Euh, in lingerie…”, lacht Laura. Op het einde zei Hilde: “Allez Laura nog ééntje erbij hé. Je moet immers niet ver naar huis.” Laura bracht niet één, maar twee bisnummers, waarna ze ook nog handtekeningen uitdeelde. Goed nieuws voor de fans: op woensdagavond 21 februari 2024 is ze terug van de partij in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Reserveren is nu al mogelijk via welkom@rhodesgoed.be. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jens)