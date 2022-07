IN BEELD – Lachen geblazen met ‘OOST WEST THUIS BEST’

Zondagavond vond de première plaats van ‘OOST WEST THUIS BEST’ in het Fakkeltheater in Antwerpen. De regisseur is Jeroen Maes, afkomstig uit Ieper.

Vooraleer de première begon, passeerden er heel wat bekende Vlamingen de revue. Na de première was er ook nog een trapmoment, waar de voltallige cast eend daverend applaus kreeg. Geniet van onze fotomap. Tot 14 augustus kan je nog terecht voor deze komedie in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen. Eén ticket kost 29 euro. Info en tickets: www.fakkeltheater.be. (PADI – foto’s Daniël)