IN BEELD – Labadoux Festival in Ingelmunster heeft zonnige én vooral druk bijgewoonde driedaagse achter de rug

Het is voorbij! De 34ste editie van het Labadoux Festival in Ingelmunster werd op zondagavond definitief afgesloten na de set van DJ Desperado. Daarna werd er al gestart met het opruimen van de concerttent.

Festivalorganisator Carl Windels en zijn 330 medewerkers blikken heel positief terug op deze 34ste editie, inclusief de kleinere versies ‘Labadoux Zomert’ en ‘Labadoux Bubbelt’ tijdens de coronajaren. Labadoux zorgde voor een nieuw logo, een andere camping, een verplaatsing van de clubtent dichtbij de ingang van het festival, enz. Alles verliep positief. En wat het belangrijkste was: het volk kwam af! Naar schatting 13.500 mensen woonden de driedaagse bij én dat is inderdaad een heel grote groep van mensen die vooral kwamen kijken naar de prachtige muziek, maar ook genoten van de sfeer. Met dank aan het zonnetje, waardoor iedereen rustig zich kon installeren op de peloeze of zelfs langs de vaart aan een picknicktafel kon plaatsnemen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s PADI/Daniël/Sandro)