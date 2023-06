IN BEELD – Laatste optreden van ‘Boven Jan’ van Jan Smit in Kursaal Oostende: WONDERMOOI!

Vrijdagavond stond de Nederlandse artiest Jan Smit met zijn concert ‘Boven Jan’ op het podium van Kursaal Oostende voor een praktisch uitverkochte zaal.

Jan maakte tijd vrij voor fans die hem aan het podium cadeautjes afgaven. “Sorry dat ik tijd voor hen vrij maak. Na m’n optreden in Hasselt las ik op sociale media negatieve commentaar omdat ik m’n show regelmatig had onderbroken om te keuvelen met fans. Wat moet ik dan wel doen? Zoals nu: moet ik je daar laten staan met die mand?” Even later vertelde Jan dat hij die dag in totaal zes uur in de auto zal zitten om in Oostende op te treden en terug naar huis te rijden. “Het doet zo’n deugd dat de zaal vol zit”, zei hij. Op het einde van z’n optreden bedankte hij zijn bandleden, die in de voorbije weken 35 keer aan zijn zijde stonden. “Een artiest doet het solo, maar ik ben niets zonder mijn band”, benadrukt Jan. De zanger zong zo’n 23 liedjes, waaronder songs uit zijn album ‘Boven Jan’ en ook zijn klassiekers ‘Hoop, Liefde & Vertrouwen’, ‘Hou Je Dan Nog Steeds Van Mij’ ‘Vrienden Voor Het Leven’, ‘Wanneer De Avond’, ‘Laura’, ‘Als De Morgen Is Gekomen’, enz. En of er ambiance was! Super! (PADI – foto’s Paulette)